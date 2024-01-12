Бачинина (Ярославцева) Наталья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачинина (Ярославцева) Наталья Степановна

Место рождения

Останино, Режевской, Свердловская область

Дата рождения

1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.

Отец: Ярославцев Степан

Мать: не указана

Останино, Режевской, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бачинин Никита Григорьевич

Рождение ребёнка
11.07.1842

Сын: Бачинин Михаил Никитович

Отец ребёнка: Бачинин Никита Григорьевич

Арамашка, Режевской, Свердловская область
Рождение ребёнка
1862 ст.

Сын: Бачинин Селиверст Никитович

Отец ребёнка: Бачинин Никита Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Арамашка, Режевской, Свердловская область

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