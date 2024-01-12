Бачинина (Ярославцева) Наталья Степановна
Место рождения
Дата рождения1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817 ст.
Отец: Ярославцев Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.07.1842
Отец ребёнка: Бачинин Никита Григорьевич
Рождение ребёнка
1862 ст.
Сын: Бачинин Селиверст Никитович
Отец ребёнка: Бачинин Никита Григорьевич
Смерть
Неизвестно