Татарская (Журавлева) Анна Ефимовна
Место рождения
Дата рождения20.10.1902
Дата смерти16.09.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.34
Дочь: Колдина Вера Петровна
Отец ребёнка: Шаблыкин Акиндин Александрович
Сасовский, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.05.37
Сын: Татарский Геннадий Акиндинович
Отец ребёнка: Шаблыкин Акиндин Александрович
Якушевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение
20.10.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
16.09.1979
Савкино, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область