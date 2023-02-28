Татарская (Журавлева) Анна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татарская (Журавлева) Анна Ефимовна

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Место рождения

Березник, Тимошинская волость, Сольвычегодский уезд

Дата рождения

20.10.1902

Дата смерти

16.09.1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.08.34

Дочь: Колдина Вера Петровна

Отец ребёнка: Шаблыкин Акиндин Александрович

Сасовский, Сасовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
25.05.37

Сын: Татарский Геннадий Акиндинович

Отец ребёнка: Шаблыкин Акиндин Александрович

Якушевская, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
Рождение
20.10.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Березник, Тимошинская волость, Сольвычегодский уезд
Смерть
16.09.1979
Савкино, Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская область
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