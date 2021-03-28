Чичегова Валентина Абросимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.04.1937
Дата смерти28.03.2021
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1937
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.04.1964
Отец ребёнка: Санин Пётр Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Намаюнайте Дангуоле Ионовна
Отец ребёнка: Намаюнас Ионас Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.03.2021