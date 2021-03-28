Чичегова Валентина Абросимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧичегова Валентина Абросимовна

Чичегова Валентина Абросимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.04.1937

Дата смерти

28.03.2021

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.04.1937

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Шабалина Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
16.04.1964

Сын: Санин Александр Петрович

Отец ребёнка: Санин Пётр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Намаюнайте Дангуоле Ионовна

Отец ребёнка: Намаюнас Ионас Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Намаюнас Ионас Ионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санин Пётр Александрович

Смерть
28.03.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close