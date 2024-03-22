Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Харченко Василий Иванович
Харченко Василий Иванович
Написать автору
Древо
Место рождения
Семигорье
Дата рождения
1964
Дата смерти
Около 1996
Пол
Мужской
Отец
Харченко Иван (Валентин) Авксентьевич
1932 г.р.
Мать
Харченко Антонина
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец:
Харченко Иван (Валентин) Авксентьевич
Мать:
Харченко Антонина
Семигорье
Смерть
Около 1996
Семигорье
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия