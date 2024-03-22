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Харченко Василий Иванович

Место рождения

Семигорье

Дата рождения

1964

Дата смерти

Около 1996

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964

Отец: Харченко Иван (Валентин) Авксентьевич

Мать: Харченко Антонина

Смерть
Около 1996
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