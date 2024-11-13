Лужбина Анна Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1842
Отец ребёнка: Лужбин Сидор Филиппович
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Лужбина) Акулина Сидоровна
Отец ребёнка: Лужбин Сидор Филиппович
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
22.06.1848
Отец ребёнка: Лужбин Сидор Филиппович
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
05.10.1851
Отец ребёнка: Лужбин Сидор Филиппович
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
06.07.1857
Отец ребёнка: Лужбин Сидор Филиппович
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Смерть
Неизвестно
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.