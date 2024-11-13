Лужбина Анна Дмитриевна 1823 — найти родственников по фамилии на Familio
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Лужбина Анна Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1842

Сын: Лужбин Сергей Сидорович

Отец ребёнка: Лужбин Сидор Филиппович

д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Лужбина) Акулина Сидоровна

Отец ребёнка: Лужбин Сидор Филиппович

д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
22.06.1848

Сын: Лужбин Иван Сидорович

Отец ребёнка: Лужбин Сидор Филиппович

д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
05.10.1851

Сын: Лужбин Козьма Сидорович

Отец ребёнка: Лужбин Сидор Филиппович

д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Рождение ребёнка
06.07.1857

Сын: Лужбин Михаил Сидорович

Отец ребёнка: Лужбин Сидор Филиппович

д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.
Смерть
Неизвестно
д. Мокино Богородского р-на Кировской обл.

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