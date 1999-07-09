Дрожжин Виктор Федотович
Место рождения
Дата рождения20.09.1935
Дата смерти09.07.1999
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1935
Отец: Дрожжин Федот Харитонович
Мать: Козлова Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дрожжина Людмила
Смерть
09.07.1999
Свердловский, Лосино-Петровский, Московская область
Похоронен на старообрядческом кладбище дер. Запрудино