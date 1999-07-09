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Дрожжин Виктор Федотович

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Место рождения

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область

Дата рождения

20.09.1935

Дата смерти

09.07.1999

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1935

Отец: Дрожжин Федот Харитонович

Мать: Козлова Марфа Ивановна

Запрудино, Ликино-Дулёво, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дрожжина Людмила

Смерть
09.07.1999
Свердловский, Лосино-Петровский, Московская область
Похоронен на старообрядческом кладбище дер. Запрудино
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