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Аносов Петр Васильевич

Место рождения

с. Шарогол Бурятия

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Аносов Василий Васильевич

Мать: Аносова Анна Осиповна

с. Шарогол Бурятия
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Параскева Петровна

Мать ребёнка: Аносов Марья Даниловна

Рождение ребёнка
1826

Сын: Аносов Антон Петрович

Мать ребёнка: Аносов Марья Даниловна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Аносов Иван Петрович

Мать ребёнка: Аносов Марья Даниловна

с. Шарагол Бурят-Монголия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аносов Марья Даниловна

Смерть
Неизвестно
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