Аносов Петр Васильевич
Место рожденияс. Шарогол Бурятия
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: Аносов Василий Васильевич
Мать: Аносова Анна Осиповна
с. Шарогол Бурятия
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Параскева Петровна
Мать ребёнка: Аносов Марья Даниловна
Рождение ребёнка
1826
Мать ребёнка: Аносов Марья Даниловна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Аносов Иван Петрович
Мать ребёнка: Аносов Марья Даниловна
с. Шарагол Бурят-Монголия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аносов Марья Даниловна
Смерть
Неизвестно