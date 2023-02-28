Ефремов Иван Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремов Иван Антонович

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Место рождения

Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

23.04.1908

Дата смерти

05.10.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1908 по 1914
Вырица, Гатчинский муниципальный район, Ленинградская область
Место жительства
С 1914 по 1919
Бердянск, Запорожская обл., Украина
Место жительства
С 1919
Херсон, Украина
Место жительства
С 1921 по 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1941
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1941
Алматы, Казахстан
Место жительства
С 1945 по 1972
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1945
Бишкек, Киргизия
Смерть
05.10.1972
Москва, город федерального значения Москва
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