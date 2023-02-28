Ефремов Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения23.04.1908
Дата смерти05.10.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1908 по 1914
Место жительства
С 1914 по 1919
Бердянск, Запорожская обл., Украина
Место жительства
С 1919
Херсон, Украина
Место жительства
С 1921 по 1935
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1935 по 1941
Место жительства
С 1941
Алматы, Казахстан
Место жительства
С 1945 по 1972
Место жительства
По 1945
Бишкек, Киргизия
Смерть
05.10.1972