Климова (Яковлева) Валентина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова (Яковлева) Валентина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1935

Дата смерти

10.12.1979

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1955

Сын: Климов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Климов Николай Павлович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Климов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Климов Николай Павлович

Рождение ребёнка
27.08.1961

Дочь: Байдаури Зинаида Николаевна

Отец ребёнка: Климов Николай Павлович

Рождение ребёнка
05.03.1972

Дочь: Акимова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Климов Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Николай Павлович

Смерть
10.12.1979
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