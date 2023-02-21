Климова (Яковлева) Валентина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1935
Дата смерти10.12.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1955
Сын: Климов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Климов Николай Павлович
Рождение ребёнка
1956
Сын: Климов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Климов Николай Павлович
Рождение ребёнка
27.08.1961
Дочь: Байдаури Зинаида Николаевна
Отец ребёнка: Климов Николай Павлович
Рождение ребёнка
05.03.1972
Дочь: Акимова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Климов Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.12.1979