Болдыренкова Нина Максимовна
Место рождения
Дата рождения09.12.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болдыренков Аркадий
Рождение ребёнка
15.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Болдыренков Аркадий
Смерть
Неизвестно