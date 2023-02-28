Болдыренкова Нина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Болдыренкова Нина Максимовна

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Место рождения

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область

Дата рождения

09.12.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
14.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болдыренков Аркадий

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Болдыренков Аркадий

Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Смерть
Неизвестно
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