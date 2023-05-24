Демченко Филлип Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Демченко Андрей
Мать: Демченко -
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Демченко Ефросиния Сем
Рождение ребёнка
1922
Сын: Демченко Филипп Филиппович
Мать ребёнка: Демченко Ефросиния Сем
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Демченко Ефросиния Сем
Смерть
Неизвестно