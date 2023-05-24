Демченко Филлип Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демченко Филлип Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Демченко Андрей

Мать: Демченко -

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демченко Ефросиния Сем

Рождение ребёнка
1922

Сын: Демченко Филипп Филиппович

Мать ребёнка: Демченко Ефросиния Сем

Рождение ребёнка
1924

Сын: Демченко Иван Филлипович

Мать ребёнка: Демченко Ефросиния Сем

Смерть
Неизвестно

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