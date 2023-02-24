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Володин ВОВ Григорий Афанасьевич

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Место рождения

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния

Дата рождения

1905

Дата смерти

15.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Зоткин - Володин Афанасий Федорович

Мать: Зоткина - Володина Наталья Макаровна

Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Григорьевна

Мать ребёнка: Володина Ксения Алексеевна

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Володина Ксения Алексеевна

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Володина Ксения Алексеевна

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Володин Юрий Григорьевич

Мать ребёнка: Володина Ксения Алексеевна

Наровчат, Наровчатский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
15.12.1941
Хутор Бараново , Тульская область
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