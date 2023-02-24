Володин ВОВ Григорий Афанасьевич
Место рожденияСело Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Дата рождения1905
Дата смерти15.12.1941
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Село Мелюковка , Наровчатский уезд , Пензенская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Григорьевна
Мать ребёнка: Володина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Володина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Володин Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Володина Ксения Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Володина Ксения Алексеевна
Смерть
15.12.1941
Хутор Бараново , Тульская область