Княжева (Щелкова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения08.02.1923
Дата смерти13.01.2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1923
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1948
Дочь: Крутова (Княжева) Антонина Петровна
Отец ребёнка: Княжев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
12.12.1950
Отец ребёнка: Княжев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
09.01.1954
Отец ребёнка: Княжев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
14.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Княжев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
02.11.1959
Отец ребёнка: Княжев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
23.02.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Княжев Пётр Тихонович
Рождение ребёнка
18.05.1966
Сын: Княжев Юрий Петрович
Отец ребёнка: Княжев Пётр Тихонович
Смерть
13.01.2006