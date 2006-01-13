Княжева (Щелкова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Княжева (Щелкова) Мария Ивановна

Место рождения

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

08.02.1923

Дата смерти

13.01.2006

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

1948 г.р.
1950 г.р.
1954 г.р.
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1959 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1923

Отец: Щелков Иван Иванович

Мать: Щелкова (Мельникова - Литвинова) Ольга Павловна

Вадинск, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Княжев Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
19.11.1948

Дочь: Крутова (Княжева) Антонина Петровна

Отец ребёнка: Княжев Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
12.12.1950

Сын: Княжев Николай Петрович

Отец ребёнка: Княжев Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
09.01.1954

Сын: Княжев Владимир Петрович

Отец ребёнка: Княжев Пётр Тихонович

Рождение ребёнка
14.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Княжев Пётр Тихонович

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
02.11.1959

Сын: Княжев Виктор Петрович

Отец ребёнка: Княжев Пётр Тихонович

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
23.02.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Княжев Пётр Тихонович

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
18.05.1966

Сын: Княжев Юрий Петрович

Отец ребёнка: Княжев Пётр Тихонович

Куриловка, Вадинский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
13.01.2006

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