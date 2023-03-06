Булдакова Мария Евстафиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти12.03.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Булдаков Агап Иванов
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Мария Агапова
Отец ребёнка: Булдаков Агап Иванов
Рождение ребёнка
1843
Отец ребёнка: Булдаков Агап Иванов
Рождение ребёнка
22.12.1844 ст.
Отец ребёнка: Булдаков Агап Иванов
Рождение ребёнка
1846
Сын: Булдаков Иван Агапов
Отец ребёнка: Булдаков Агап Иванов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Настасия Агапова
Отец ребёнка: Булдаков Агап Иванов
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Новоселава Марфа Агапова
Отец ребёнка: Булдаков Агап Иванов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Булдаков Агап Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Булдаков Агап Иванов
Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
12.03.1875