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Булдакова Мария Евстафиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

12.03.1875

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Булдаков Савва Агапов

Отец ребёнка: Булдаков Агап Иванов

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Мария Агапова

Отец ребёнка: Булдаков Агап Иванов

Рождение ребёнка
1843

Сын: Булдаков Василий Агапов

Отец ребёнка: Булдаков Агап Иванов

Рождение ребёнка
22.12.1844 ст.

Сын: Булдаков Василий Агапов

Отец ребёнка: Булдаков Агап Иванов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Булдаков Иван Агапов

Отец ребёнка: Булдаков Агап Иванов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Настасия Агапова

Отец ребёнка: Булдаков Агап Иванов

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Новоселава Марфа Агапова

Отец ребёнка: Булдаков Агап Иванов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Булдаков Григорий Агапов

Отец ребёнка: Булдаков Агап Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булдаков Агап Иванов

Место жительства
Неизвестно
Ветоши, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
12.03.1875
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