Зак Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зак Юлия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зак Юрий Лейбович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зак Юрий Лейбович

Смерть
Неизвестно
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