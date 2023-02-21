Бакулина Евфимия Петровна
Место рожденияд. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Дата рожденияВычислено 1836 ст.
Дата смерти15.02.1910 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1836 ст.
Отец: Бакулин Пётр -
Мать: не указана
д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Бракосочетание
06.10.1857
Рождение ребёнка
25.05.1867 ст.
Отец ребёнка: Лысов Самуил Иванович
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1871
Дочь: - Феодулия незаконнорожд.
Отец ребёнка: Лысов Самуил Иванович
Смерть
15.02.1910 ст.