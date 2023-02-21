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Бакулина Евфимия Петровна

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Место рождения

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)

Дата рождения

Вычислено 1836 ст.

Дата смерти

15.02.1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1836 ст.

Отец: Бакулин Пётр -

Мать: не указана

д. (Нагорская) Волость, д. Нагоряна, д. Лиховская (Вятская губерния, Орловский уезд, Рыбинская волость, Лиховское общество; Быстрицкая волость)
Бракосочетание
06.10.1857

Муж: Лысов Самуил Иванович

Рождение ребёнка
25.05.1867 ст.

Сын: - Никита незаконнорожд.

Отец ребёнка: Лысов Самуил Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Между 1870 и 1871

Дочь: - Феодулия незаконнорожд.

Отец ребёнка: Лысов Самуил Иванович

Ивановской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.02.1910 ст.
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