Алексеева Ефросинья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.07.1906
Дочь: Кононова Анастасия Евграфовна
Отец ребёнка: Алексеев Евграф Федорович
Рождение ребёнка
12.04.1912
Сын: Алексеев Василий Евграфович
Отец ребёнка: Алексеев Евграф Федорович
Рождение ребёнка
17.12.1913
Дочь: Алексеева Варвара Евграфовна
Отец ребёнка: Алексеев Евграф Федорович
Рождение ребёнка
17.04.1921
Дочь: Алексеева Александра Евграфовна
Отец ребёнка: Алексеев Евграф Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеева Антонина Евграфовна
Отец ребёнка: Алексеев Евграф Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Семен Евграфович
Отец ребёнка: Алексеев Евграф Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Михайлова Татьяна Евграфовна
Отец ребёнка: Алексеев Евграф Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алексеева Клавдия Евграфорвна
Отец ребёнка: Алексеев Евграф Федорович
Смерть
Неизвестно