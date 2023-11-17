Алексеева Ефросинья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Ефросинья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.07.1906

Дочь: Кононова Анастасия Евграфовна

Отец ребёнка: Алексеев Евграф Федорович

Рождение ребёнка
12.04.1912

Сын: Алексеев Василий Евграфович

Отец ребёнка: Алексеев Евграф Федорович

Рождение ребёнка
17.12.1913

Дочь: Алексеева Варвара Евграфовна

Отец ребёнка: Алексеев Евграф Федорович

Рождение ребёнка
17.04.1921

Дочь: Алексеева Александра Евграфовна

Отец ребёнка: Алексеев Евграф Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеева Антонина Евграфовна

Отец ребёнка: Алексеев Евграф Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Семен Евграфович

Отец ребёнка: Алексеев Евграф Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Михайлова Татьяна Евграфовна

Отец ребёнка: Алексеев Евграф Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алексеева Клавдия Евграфорвна

Отец ребёнка: Алексеев Евграф Федорович

Смерть
Неизвестно
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