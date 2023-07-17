(Носова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Носова) Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова Мария Борисовна
Отец ребёнка: Носов Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Носова Анна Борисовна
Отец ребёнка: Носов Борис Иванович