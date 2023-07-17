(Носова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Носова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Носова) Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова Мария Борисовна

Отец ребёнка: Носов Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Носова Анна Борисовна

Отец ребёнка: Носов Борис Иванович

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