Матюнина Елизавета Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.08.1886 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Из питомок Императорского Московского Воспитательного Дома, №10114-1886г. 16 Августа
Бракосочетание
13.01.1908 ст.
Рождение ребёнка
06.04.1912 ст.
Отец ребёнка: Матюнин Яков Дмитриевич
Ядромино, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно