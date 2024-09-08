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Матюнина Елизавета Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1886 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Из питомок Императорского Московского Воспитательного Дома, №10114-1886г. 16 Августа
Бракосочетание
13.01.1908 ст.

Муж: Матюнин Яков Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.04.1912 ст.

Сын: Матюнин Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Матюнин Яков Дмитриевич

Ядромино, Истра, Московская область
Смерть
Неизвестно

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