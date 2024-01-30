(Григорьева) Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Григорьева) Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорьев Фёдор Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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