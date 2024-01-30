(Григорьева) Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорьев Фёдор Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Любовь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно