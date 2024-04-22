Безгодков Герасим Петров
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
12 лет в 1801 году Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
11.01.1810
11 января 1810 деревни Ожогиной крестьянин Герасим Петров Безгодков первым браком с дочерью деревни ? крестьянской дочерью девицей Параскевой Леонтьевой Ядрышниковой. Поручители: крестьянин Иван Залес... Показать все
Смерть
Неизвестно