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Безгодков Герасим Петров

Место рождения

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Безгодков Петр Иванов

Мать: Безгодкова Стефанида Сергеева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
12 лет в 1801 году Тобольск 156 15 1145 1801 МК+ИР Камышевское
Бракосочетание
11.01.1810

Жена: Безгодкова Параскева Леонтьева

Ожогино, Шатровский муниципальный район, Курганская область
11 января 1810 деревни Ожогиной крестьянин Герасим Петров Безгодков первым браком с дочерью деревни ? крестьянской дочерью девицей Параскевой Леонтьевой Ядрышниковой. Поручители: крестьянин Иван Залес... Показать все
Смерть
Неизвестно
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