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Яким Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1720

Дата смерти

12.01.1800 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Иван Филатов

Мать: Евдокия Иванова

Рождение ребёнка
1750

Сын: Павел Якимов

Мать ребёнка: Дарья Пантелеева

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Аксинья Якимова

Мать ребёнка: Дарья Пантелеева

Кузнецкое, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Дарья Якимова

Мать ребёнка: Дарья Пантелеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Пантелеева

Место жительства
Неизвестно
Кузнецкое, Сандовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
12.01.1800 ст.
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