Яким Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1720
Дата смерти12.01.1800 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Иван Филатов
Мать: Евдокия Иванова
Рождение ребёнка
1750
Сын: Павел Якимов
Мать ребёнка: Дарья Пантелеева
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Аксинья Якимова
Мать ребёнка: Дарья Пантелеева
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Дарья Якимова
Мать ребёнка: Дарья Пантелеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Пантелеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
12.01.1800 ст.