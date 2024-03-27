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Хамза Абдрахманов

Место рождения

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Абдрахман Алкин

Мать: ?

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1844

Сын: Хамзин Гибадулла

Мать ребёнка: Шагида Биккеня Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
1851

Сын: Хамзин Гайнулла

Мать ребёнка: Шагида Биккеня Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
03.12.1853

Сын: Хамзин Гизатулла

Мать ребёнка: Шагида Биккеня Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Рождение ребёнка
06.09.1857

Сын: Хамзин Хамидулла

Мать ребёнка: Шагида Биккеня Кызы

Малые (Верхние) Ширданы, Свияжского уезда Казанской губернии
Смерть
Неизвестно
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