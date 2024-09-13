Саволайнен Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саволайнен Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Саволайнен (Хуопалайнен) Аано Адамовна

Рождение ребёнка
11.09.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саволайнен (Хуопалайнен) Аано Адамовна

Рождение ребёнка
27.07.1947

Сын: Саволайнен Тойво Толя

Мать ребёнка: Саволайнен (Хуопалайнен) Аано Адамовна

Рождение ребёнка
11.09.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Саволайнен (Хуопалайнен) Аано Адамовна

Смерть
Неизвестно

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