Гусаков Павел Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1933
Мать ребёнка: Гусакова (Панкова) Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1939
Дочь: Гусакова Людмила Павловна
Мать ребёнка: Гусакова (Панкова) Екатерина Ивановна
Смерть
1942