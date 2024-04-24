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Гусаков Павел Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1909 г.р.

Дети

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусакова (Панкова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1933

Сын: Гусаков Виктор Павлович

Мать ребёнка: Гусакова (Панкова) Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1939

Дочь: Гусакова Людмила Павловна

Мать ребёнка: Гусакова (Панкова) Екатерина Ивановна

Речица, Думиничский муниципальный район, Калужская область
Смерть
1942
Речица, Думиничский муниципальный район, Калужская область

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