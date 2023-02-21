Потапов Василий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Потапов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Потапова Анна Тимофеевна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Потапова Анна Тимофеевна
Куровское, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потапов Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Потапова Анна Тимофеевна
Смерть
До 1940