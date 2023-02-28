Попова (Наймарк) Любовь Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Наймарк) Любовь Михайловна

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Место рождения

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

Дата рождения

29.05.1986

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1986

Отец: Наймарк Михаил Борисович

Мать: Наймарк Вера Валентиновна

Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Место жительства
С ?.05.1986 по 1989
Екатеринбург, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
общежитие УПИ
Место жительства
С 1989 по 2004
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область
Образование
С 1993 по 2003
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область, Россия
Школа 7 Первоуральск
Образование
С 01.09.2003 по ?.06.2008
Екатеринбург, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
УГТУ-УПИ. ФизТех
Место жительства
С 2004 по 01.10.2016
Екатеринбург, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Работа или профессия
С 2006 по ?.09.2014
Екатеринбург, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Рекламное агентство "Пятница"
Бракосочетание
27.08.2011

Муж: Попов Максим Юрьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.01.2015

Сын: Попов Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Попов Максим Юрьевич

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Место жительства
С 01.10.2016
Москва, город федерального значения Москва
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