Попова (Наймарк) Любовь Михайловна
Место рождения
Дата рождения29.05.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1986
Место жительства
С ?.05.1986 по 1989
Екатеринбург, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
общежитие УПИ
Место жительства
С 1989 по 2004
Образование
С 1993 по 2003
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область, Россия
Школа 7 Первоуральск
Образование
С 01.09.2003 по ?.06.2008
Екатеринбург, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
УГТУ-УПИ. ФизТех
Место жительства
С 2004 по 01.10.2016
Екатеринбург, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
Работа или профессия
С 2006 по ?.09.2014
Екатеринбург, Екатеринбург, Свердловская область, Россия
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Бракосочетание
27.08.2011
Муж: Попов Максим Юрьевич
Рождение ребёнка
17.01.2015
Отец ребёнка: Попов Максим Юрьевич
Место жительства
С 01.10.2016
Москва, город федерального значения Москва