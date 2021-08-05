Боева (Щёголева) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боева (Щёголева) Ирина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1971

Дата смерти

05.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1971

Отец: Щёголев Владимир Николаевич

Мать: Щёголева Людмила Алексеевна

Рождение ребёнка
17.07.2002

Дочь: Боева Яна Геннадьевна

Отец ребёнка: Боев Геннадий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боев Геннадий Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Свиридов Вячеслав Викторович

Смерть
05.08.2021
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