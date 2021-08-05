Боева (Щёголева) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1971
Дата смерти05.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1971
Рождение ребёнка
17.07.2002
Дочь: Боева Яна Геннадьевна
Отец ребёнка: Боев Геннадий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Свиридов Вячеслав Викторович
Смерть
05.08.2021