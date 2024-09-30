Райккерус (Вихолайнен) Хелена-Екатерина Исааковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Райккерус (Вихолайнен) Хелена-Екатерина Исааковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1846

Дата смерти

31.10.1918

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1844 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1867

Муж: Райккерус Иван Самуэлевич

Рождение ребёнка
20.01.1883

Сын: Райккерус Андрей Иванович

Отец ребёнка: Райккерус Иван Самуэлевич

Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
31.10.1918

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