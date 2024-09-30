Райккерус (Вихолайнен) Хелена-Екатерина Исааковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1846
Дата смерти31.10.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1867
Рождение ребёнка
20.01.1883
Сын: Райккерус Андрей Иванович
Отец ребёнка: Райккерус Иван Самуэлевич
Разбегаево, Ломоносовский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
31.10.1918