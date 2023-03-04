Митрофанов Владимир Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанов Владимир Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Митрофанов Григорий Андреевич

Мать: Митрофанова Нина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ефимова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Митрофанова София Ахметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Авзалова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Митрофанова София Ахметовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Высоцкая Екатерина

Мать ребёнка: Митрофанова София Ахметовна

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