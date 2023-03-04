Митрофанов Владимир Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ефимова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Митрофанова София Ахметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Авзалова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Митрофанова София Ахметовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Высоцкая Екатерина
Мать ребёнка: Митрофанова София Ахметовна