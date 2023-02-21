Калуженова Степанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1877 ст.
Сын: Калужинов Николай Яковлевич
Отец ребёнка: Калуженов Яков Ильич
Рождение ребёнка
02.01.1880 ст.
Дочь: Калуженова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Калуженов Яков Ильич
Рождение ребёнка
14.03.1881 ст.
Дочь: Князева Александра Яковлевна
Отец ребёнка: Калуженов Яков Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Калуженов Яков Ильич
Смерть
Неизвестно