Калуженова Степанида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калуженова Степанида Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1877 ст.

Сын: Калужинов Николай Яковлевич

Отец ребёнка: Калуженов Яков Ильич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.01.1880 ст.

Дочь: Калуженова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Калуженов Яков Ильич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
14.03.1881 ст.

Дочь: Князева Александра Яковлевна

Отец ребёнка: Калуженов Яков Ильич

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калуженов Яков Ильич

Смерть
Неизвестно
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