Марья Анофриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Анофриева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1822

Сын: Давыдов Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Давыдов Михаил Антипов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Давыдов Михаил Антипов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1844

Сын: Давыдов Максим Михайлов

Отец ребёнка: Давыдов Михаил Антипов

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
6
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Михаил Антипов

Смерть
Неизвестно
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