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Шеметова (Шеметова) Анастасия
Шеметова (Шеметова) Анастасия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.10.1893
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Шеметов Павел
Мать
Шеметов Дарья
1853 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
БИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1893
Отец:
Шеметов Павел
Мать:
Шеметов Дарья
Смерть
Неизвестно
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