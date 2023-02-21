Богатырев Петр Львов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богатырев Петр Львов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Богатырёв Лев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1852

Дочь: Исаева Анна Петровна

Мать ребёнка: Богатырева Евгения Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Мария Петрова

Мать ребёнка: Богатырева Евгения Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богатырёв Василий Петров

Мать ребёнка: Богатырева Евгения Васильева

Смерть
Неизвестно
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