Богатырев Петр Львов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Богатырёв Лев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.07.1852
Дочь: Исаева Анна Петровна
Мать ребёнка: Богатырева Евгения Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Мария Петрова
Мать ребёнка: Богатырева Евгения Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Богатырева Евгения Васильева
Смерть
Неизвестно