Пермякова Мавра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Матрона Кондратьевна
Отец ребёнка: Пермяков Кондратий Дементьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Елена Кондратьевна
Отец ребёнка: Пермяков Кондратий Дементьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно