Лёшин Андрей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛёшин Андрей Александрович

Лёшин Андрей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.12.1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лёшина Кира

Мать ребёнка: Лёшина Вера Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лёшина Вера Викторовна

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