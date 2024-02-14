(Хасянова) Афия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Хасянова) Афия

Место рождения

д.Актуково Кр-Октябрьского Горьковской обл.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Камалетдинов Хасян Камаль Улы

Мать: Галифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лаишев Рамиль

Отец ребёнка: Лаишев Ибрагим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаишев Ибрагим

Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лаишев Ибрагим

Смерть
Неизвестно

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