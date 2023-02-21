Авдеева Нина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 02.05.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.05.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авдеев Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
31.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Авдеев Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно