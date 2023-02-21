Авдеева Нина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдеева Нина Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 02.05.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 02.05.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
31.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Авдеев Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авдеев Владимир Васильевич

Смерть
Неизвестно
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