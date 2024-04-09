Сорокин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Владимир

Сорокин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1930 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сорокин Иван

Мать: Сорокина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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