Замятина (Легович) Елена Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамятина (Легович) Елена Леонидовна

Замятина (Легович) Елена Леонидовна

avatar

Место рождения

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область

Дата рождения

15.10.1981

Пол

Женский

Отец

1960 г.р.

Мать

1959 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1981

Отец: Легович Леонид Андреевич

Мать: Легович Лариса Ивановна

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Рождение ребёнка
27.12.2009

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Замятин Дмитрий

Павлодар, городская администрация Павлодар, Павлодарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close