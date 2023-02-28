Замятина (Легович) Елена Леонидовна
Место рождения
Дата рождения15.10.1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1981
Отец: Легович Леонид Андреевич
Мать: Легович Лариса Ивановна
Рождение ребёнка
27.12.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Замятин Дмитрий
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область