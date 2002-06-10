Волкова (Парышева) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1913
Дата смерти10.06.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1913
Рождение ребёнка
31.07.1936
Сын: Волков Геннадий Сергеевич
Отец ребёнка: Волков Сергей Николаевич
Рождение ребёнка
04.06.1941
Отец ребёнка: Волков Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.2002
Хрипелево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область