Волкова (Парышева) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Парышева) Екатерина Васильевна

Место рождения

Деменово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

04.12.1913

Дата смерти

10.06.2002

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Деменово, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
31.07.1936

Сын: Волков Геннадий Сергеевич

Отец ребёнка: Волков Сергей Николаевич

Шевригино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
04.06.1941

Сын: Волков Олег Сергеевич

Отец ребёнка: Волков Сергей Николаевич

Шевригино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Сергей Николаевич

Смерть
10.06.2002
Хрипелево, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
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