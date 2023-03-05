Завражина Варвара Игнатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.06.1910
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
2-ым браком; по жениху Иосиф Тимофеевич Завражин и Максим Тимофеевич Нечаев, по невесте Пётр Григорьевич Наторин и Тимофей Стефанович Соломахин
Смерть
Неизвестно