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Завражина Варвара Игнатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.06.1910

Муж: Завражин Емельян Тимофеевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
2-ым браком; по жениху Иосиф Тимофеевич Завражин и Максим Тимофеевич Нечаев, по невесте Пётр Григорьевич Наторин и Тимофей Стефанович Соломахин
Смерть
Неизвестно
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