Бугреев Василий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.09.1964
Сын: Бугреев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Бугреева Алефтина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бугреев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Бугреева Алефтина Ивановна
Смерть
Неизвестно