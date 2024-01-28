Улезькова Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 274 об.
Рождение ребёнка
1891
Сын: Улезьков Федор Анлександрович
Отец ребёнка: Улезьков Александр Федорович
Рождение ребёнка
05.04.1893 ст.
Сын: Улезьков Николай Анлександрович
Отец ребёнка: Улезьков Александр Федорович
Смерть
Неизвестно