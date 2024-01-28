Улезькова Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУлезькова Евдокия Степановна

Улезькова Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улезьков Александр Федорович

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-84. Оп. (8)2. Д. 137. | Л. 274 об.
Рождение ребёнка
1891

Сын: Улезьков Федор Анлександрович

Отец ребёнка: Улезьков Александр Федорович

Рождение ребёнка
05.04.1893 ст.

Сын: Улезьков Николай Анлександрович

Отец ребёнка: Улезьков Александр Федорович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.