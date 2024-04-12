Фомина Куклина Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Куклина Ульяна Ивановна

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Место рождения

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Фомин Иван Яковлевич

Мать: Фомина Лепестинья Даниловна

Первые Салы, Вагайский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куклина Нина Кузьминична

Отец ребёнка: Куклин Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куклина Валентина Кузьминична

Отец ребёнка: Куклин Кузьма

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куклина Галина Кузьминична

Отец ребёнка: Куклин Кузьма

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куклин Кузьма

Смерть
Неизвестно
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