Фомина Куклина Ульяна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Фомин Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куклина Нина Кузьминична
Отец ребёнка: Куклин Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куклина Валентина Кузьминична
Отец ребёнка: Куклин Кузьма
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куклина Галина Кузьминична
Отец ребёнка: Куклин Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Куклин Кузьма
Смерть
Неизвестно