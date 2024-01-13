Лизунов Пров Григорьевич
Место рождениядер. Пагитовская, Тарасовский приход, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Дата рождения09.01.1809 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
09.01.1809 ст.
Отец: Лизунов Григорий Васильевич
Мать: Лизунова Вера
дер. Пагитовская, Тарасовский приход, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
21.01.1853 ст.
Рождение ребёнка
05.11.1853
Дочь: Лизунова Епистимия Прововна
Мать ребёнка: Лизунова Матрена Архиповна
дер. Устьхимская
Рождение ребёнка
27.08.1857
Сын: Лизунов Александр Провович
Мать ребёнка: Лизунова Матрена Архиповна
дер. Пагитовская, Тарасовский приход, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1860
Сын: Лизунов Федот Прович
Мать ребёнка: Лизунова Матрена Архиповна
дер. Пагитовская, Тарасовский приход, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1863 ст.
Мать ребёнка: Лизунова Матрена Архиповна
дер. Усть-Химская
Рождение ребёнка
1866 ст.
Дочь: Лизунова Ирина Прововна
Мать ребёнка: Лизунова Матрена Архиповна
дер. Устьхимская
Смерть
Неизвестно