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Лизунов Пров Григорьевич

Место рождения

дер. Пагитовская, Тарасовский приход, Холмогорский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

09.01.1809 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1809 ст.

Отец: Лизунов Григорий Васильевич

Мать: Лизунова Вера

дер. Пагитовская, Тарасовский приход, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
21.01.1853 ст.

Жена: Лизунова Матрена Архиповна

Рождение ребёнка
05.11.1853

Дочь: Лизунова Епистимия Прововна

Мать ребёнка: Лизунова Матрена Архиповна

дер. Устьхимская
Рождение ребёнка
27.08.1857

Сын: Лизунов Александр Провович

Мать ребёнка: Лизунова Матрена Архиповна

дер. Пагитовская, Тарасовский приход, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
27.02.1860

Сын: Лизунов Федот Прович

Мать ребёнка: Лизунова Матрена Архиповна

дер. Пагитовская, Тарасовский приход, Холмогорский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1863 ст.

Сын: Лизунов Михаил Прович

Мать ребёнка: Лизунова Матрена Архиповна

дер. Усть-Химская
Рождение ребёнка
1866 ст.

Дочь: Лизунова Ирина Прововна

Мать ребёнка: Лизунова Матрена Архиповна

дер. Устьхимская
Смерть
Неизвестно
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