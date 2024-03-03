Екатерина Яковлева
Место рождения
Дата рождения1772 ст.
Дата смертиДо 1850 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.
Отец: Яков Алексеев
Мать: Акулина Ефремова
Бракосочетание
08.11.1790 ст.
Муж: Григорий Васильев
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Степанида Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
1796 ст.
Сын: Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
26.09.1799 ст.
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
24.02.1802 ст.
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
19.03.1808 ст.
Дочь: Дарья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Смерть
До 1850 ст.