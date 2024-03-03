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Екатерина Яковлева

Место рождения

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1772 ст.

Дата смерти

До 1850 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772 ст.

Отец: Яков Алексеев

Мать: Акулина Ефремова

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.11.1790 ст.

Муж: Григорий Васильев

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Степанида Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1796 ст.

Сын: Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
26.09.1799 ст.

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
24.02.1802 ст.

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
19.03.1808 ст.

Дочь: Дарья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
До 1850 ст.
Гришино, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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