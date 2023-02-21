Горбачев Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.05.1903
Дочь: Шарова Пeлагея Тимофеевна
Мать ребёнка: Горбачева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбачев Филлип
Мать ребёнка: Горбачева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина
Мать ребёнка: Горбачева Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбачев Василий
Мать ребёнка: Горбачева Анна
Смерть
Неизвестно