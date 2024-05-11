Николаев Виктор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1968
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.07.1991
Сын: Николаев Виталий Викторович
Мать ребёнка: Николаева-Васильева Альбина Николаевна
Красноярский край, Тасеевский район, с. Фаначет
Рождение ребёнка
12.08.1994
Сын: Николаев Роман Викторович
Мать ребёнка: Николаева-Васильева Альбина Николаевна
Красноярский край, Тасеевский район, с. Фаначет