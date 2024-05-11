Николаев Виктор Александрович 23.09.1968 — найти родственников по фамилии на Familio
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Николаев Виктор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1968

Пол

Мужской

Добавил:

РН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1968

Отец: Николаев Александр Нифонтович

Мать: Николаева-Позднякова Лидия Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева-Васильева Альбина Николаевна

Рождение ребёнка
28.07.1991

Сын: Николаев Виталий Викторович

Мать ребёнка: Николаева-Васильева Альбина Николаевна

Красноярский край, Тасеевский район, с. Фаначет
Рождение ребёнка
12.08.1994

Сын: Николаев Роман Викторович

Мать ребёнка: Николаева-Васильева Альбина Николаевна

Красноярский край, Тасеевский район, с. Фаначет

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