Беляй Варвара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1816
Дата смертиДо 1858
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816
Отец: Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Беляй Тимофей Ii 2
Рождение ребёнка
1829
Сын: Беляй Иван
Отец ребёнка: Беляй Тимофей Ii 2
Рождение ребёнка
1831
Дочь: (Беляй) Татьяна
Отец ребёнка: Беляй Тимофей Ii 2
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Беляй) Прасковья
Отец ребёнка: Беляй Тимофей Ii 2
Рождение ребёнка
Вычислено 1840
Дочь: (Беляй) Пелагея
Отец ребёнка: Беляй Тимофей Ii 2
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: (Беляй) Мария (Марья)
Отец ребёнка: Беляй Тимофей Ii 2
Рождение ребёнка
Около 1849
Сын: Беляй Федор
Отец ребёнка: Беляй Тимофей Ii 2
Смерть
До 1858