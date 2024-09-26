Беляй Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляй Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1816

Дата смерти

До 1858

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1805 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1816

Отец: Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляй Тимофей Ii 2

Рождение ребёнка
1829

Сын: Беляй Иван

Отец ребёнка: Беляй Тимофей Ii 2

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: (Беляй) Татьяна

Отец ребёнка: Беляй Тимофей Ii 2

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Беляй) Прасковья

Отец ребёнка: Беляй Тимофей Ii 2

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1840

Дочь: (Беляй) Пелагея

Отец ребёнка: Беляй Тимофей Ii 2

Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: (Беляй) Мария (Марья)

Отец ребёнка: Беляй Тимофей Ii 2

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Беляй Федор

Отец ребёнка: Беляй Тимофей Ii 2

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
До 1858

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